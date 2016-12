Tiel kandidaat voor WK wielrennen voor militairen

TIEL - Tiel is kandidaatstad voor de organisatie van de WK wielrennen voor militairen in 2018. Dat bevestigt de organisatie van het evenement.

Begin januari wordt Tiel bezocht door een afvaardiging van onder meer het Ministerie van Defensie. Bekeken wordt dan hoe geschikt het parcours is voor de wielerwedstrijd die rond de zomer van 2018 op het programma staat. Half januari wordt de knoop doorgehakt.

Amersfoort

Naast Tiel is ook wielervereniging Eemland in Amersfoort nog in de race voor de organisatie van het evenement. In beide plaatsen is ervaring met het organiseren van grote wielerwedstrijden. Bovendien liggen de steden centraal in het land. Dat is van belang, omdat de wielrenners worden ondergebracht in kazernes in de buurt.

Vereerd

Voorzitter Eric de Jongh van Wielerpromotie Rivierenland is vereerd. 'Wat is er nou mooier dan het organiseren van een WK in je eigen stad!', zegt hij. Er worden deelnemers uit meer dan vijftig landen verwacht.