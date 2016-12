Wat is uw Gelderse sportmoment van 2016? Stem!

ARNHEM - Het sportjaar 2016 zit er zo goed als op. Maar welke momenten sprongen er het afgelopen jaar uit? Omroep Gelderland heeft de meest memorabele Gelderse sportmomenten op een rijtje gezet. Maar wat is volgens u nou het moment van 2016? Stem mee!

Misschien was dat voor u wel het moment waarop de handbaldames, met de Arnhemse Estavana Polman, de harten van de Nederlanders veroverden op de Olympische Spelen. Of ging uw hart sneller kloppen toen atlete Anouk Vetter Europees Kampioen op de meerkamp werd in Amsterdam?

Maar eigenlijk draaide het jaar 2016 in Gelderland vooral om het fietsen. Met de Giro in Gelderland, een etappezege van Robert Gesink in de Tour de France en zilver voor Jelle van Gorkom bij het BMX op de Spelen. Voor ons draaide het sportjaar 2016 ook om de sporters op de tweewielers. En daarom nomineren wij twee wielermomenten voor het sportmoment van het jaar.

Daarnaast bracht voetbalclub De Graafschap op verschillende manieren nog heel Nederland in beroering. Door Ajax het kampioenschap af te nemen én door met FC Twente en de rechtbank (verbaal) te strijden over degradatie. FC Twente moest namelijk degraderen door financiële problemen, daardoor kon De Graafschap in de eredivisie blijven. Alleen werd dat besluit later teruggedraaid, tot woede bij De Graafschap.

Mede daardoor hebben komen wij tot de volgende nominaties voor het sportmoment van het jaar...

Bryan Smeets brengt land in beroering

Bryan Smeets werd afgelopen woensdag nog genoemd door oud Ajax-trainer Frank de Boer op het nationale sportgala. De voetballer van De Graafschap had volgens hem ook op het lijstje kunnen staan voor sportman van het jaar, zo grapte hij. Want Smeets maakte wat los in Nederland.

Ajax ging als koploper de laatste speelronde in en moest op bezoek bij laagvlieger De Graafschap. Bij winst waren de Amsterdammers kampioen. PSV kon nog kampioen worden, maar moest hopen op een misstap van de Amsterdammers bij De Graafschap. Door een goal van Bryan Smeets gebeurde eigenlijk het onmogelijke. PSV werd kampioen doordat De Graafschap-voetballer Smeets Ajax van het kampioenschap afhield. Tot enorme woede bij Ajax-icoon Sjaak Swart.

Bijna heel Nederland sprak er over. PSV was blij met Smeets en bij Ajax konden ze zijn bloed wel drinken. En in Doetinchem werd er een klein feestje gevierd, want het seizoen werd toch wel heel mooi afgesloten door deze stunt tegen de Amsterdammers.



Foto: ANP

Gouden Ligtlee

De Olympische Spelen startte stroef voor de Nederlanders dit jaar in Rio de Janeiro. Er werden wel wat medailles behaald, maar vooral heel veel medailles niet gewonnen. Tot het moment dat 'Gouden Elis' opstond. De Eerbeekse kwam met veel geluk in de finale terecht doordat drie rijdsters met elkaar in aanraking kwamen en daardoor kon zij als tweede door. Maar in de finale toonde Ligtlee haar kracht en doorzettingsvermogen nogmaals.

De zeer getalenteerde Eerbeekse pakte op het onderdeel Keirin een gouden medaille en zorgde daarmee voor een enorme feestvreugde in Nederland en vooral in het kamp Ligtlee. Dat deze medaille speciaal was bleek wel uit alle media-aandacht die daarop volgde voor de wielrenster uit Eerbeek. Er zullen nog weinig mensen in Nederland zijn die Elis Ligtlee nog niet kennen.

De schrik om Van Vleuten

En tot slot het moment waar heel Nederland nog lang over sprak. Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen was op weg naar goud in de wegwedstrijd op de Olympische Spelen. Nog nooit was de Wageningse zo goed en zo sterk, niks leek haar van die gouden medaille af te kunnen houden. Toch lukte het haar niet. Op een paar kilometer van de streep ging het ernstig mis. Van Vleuten ging onderuit, belandde hard op de stoeprand en raakte buiten westen. Heel Nederland hield zijn adem even in.

Terwijl ze in het ziekenhuis lag wilde heel Nederland natuurlijk weten hoe het met haar zou gaan. Bij Omroep Gelderland liet ze wat van zich horen. 'Fysiek is het oké, maar in mijn hoofd, mentaal ben ik een wrak. Ik kan normaal goed relativeren; er komt hierna wel een wedstrijd, maar de Olympische Spelen zijn maar eens in de 4 jaar', aldus de wielrenster.

STEM! Wat vind jij? Wat was het Gelderse sportmoment van 2016? Stem mee via onze Facebook-pagina!