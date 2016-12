Inbreker probeert met moker tankstation Putten binnen te komen

Foto: politie Putten

PUTTEN - De BP aan de Oude Rijksweg in Putten was in de nacht van woensdag op donderdag het doelwit van een inbreker.

Volgens de politie probeerde de dader rond 3.45 met een moker de winkel van het tankstation binnen te komen. Hoewel een raam zwaar beschadigd raakte, brak het niet. Voor zover bekend is de inbreker daarna zonder buit afgedropen. Tips zijn welkom bij de politie.