Paard schiet door achterruit van auto bij ongeluk op N314 in Zutphen

Het paard wordt uit de auto getild. Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Op de N314 bij Vierakker reed een automobilist deze vrijdagmorgen een paard aan dat op de weg was beland. De weg was in beide richtingen afgesloten maar is inmiddels weer open.

Het dier belandde met zijn hoofd door de achterruit. Een verslaggever van Omroep Gelderland vertelt dat de brandweer de auto moest openknippen om het paard uit de auto te halen. De bestuurder heeft het er volgens omstanders relatief goed vanaf gebracht, maar is voor de zekerheid wel naar het ziekenhuis gebracht. Het paard ontsnapte vermoedelijk uit een nabijgelegen weiland en overleefde het ongeval niet.