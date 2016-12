'Hopen dat andersgelovigen meelopen': MoslimJongeren houdt toezicht tijdens Oud en Nieuw

CULEMBORG - Een rustige jaarwisseling in Culemborg, en vooral in de wijk Terweijde. Dat is waar inwoner Kamal Ben zich voor inzet. Met de organisatie MoslimJongeren Culemborg wil hij tijdens de jaarwisseling toezicht houden.

Op Facebook doet hij een oproep om meer vrijwilligers te vinden. 'We doen het wel vaker. Ik wil graag mijn steentje bijdragen en dat kan op deze manier', aldus Ben.

Autobranden

De wijk Terweijde kwam in het verleden regelmatig negatief in het nieuws, vooral tijdens de jaarwisseling. De afgelopen weken werden er veel auto's in brand gestoken in de wijk.

'Wij willen niet dat onze wijk negatief in het nieuws komt. En als iedereen meedoet dan kunnen we ervoor zorgen dat het jaar happy wordt afgesloten. Samen dragen wij bij aan een veilig Culemborg. En ik zou het mooi vinden als er delegatie vanuit de kerk of synagoge zich wil aansluiten. Of iemand die helemaal niks met religie heeft', aldus Ben.