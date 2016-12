Dijsselbloem uit Wageningen op drie op PvdA-lijst

WAGENINGEN - Jeroen Dijsselbloem uit Wageningen staat op plek drie op de concept-kandidatenlijst van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen.

De huidige Minister van Financiën moet alleen Lodewijk Asscher en Khadija Arib voor zich dulden. Op de lijst staan meer Gelderlanders, zo staat John Kerstens uit Arnhem op de elfde plek. Giselle Schellekens uit Nijmegen staat op de 28ste plek. Marinka Mulder uit Culemborg staat ook op de lijst, op plek 48.

In de peilingen staat de PvdA op tien zetels, daarmee zou alleen Dijsselbloem in de Tweede Kamer komen. De lijstduwer is een opvallende, dat is namelijk voetbaltrainer Foppe de Haan.