Wildwestachtervolging, files en een kerstontbijt: dit is het nieuws van 23 december

ARNHEM - Een rechtszaak naar aanleiding van een wildwestachtervolging, een kerstontbijt en komen we ooit nog van de files af? Dit is het nieuws van vrijdag 23 december.

Een wildwestachtervolging die eindigt midden in het Arnhemse Presikhaaf. De verdachte komt vandaag voor de rechter, hem wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. Hij wordt er van verdacht te zijn ingereden op de auto van een agent en zou zijn ingereden op een scooter. De verdachte zelf heeft ook aangifte gedaan, omdat er bij de arrestatie langdurig op hem werd ingeslagen.

Files, files en nog eens files

Het aantal files in Gelderland is dit jaar met 23 procent gestegen. Vooral op de A2 en A12 is het drukker. Hoe komt het dat drukker wordt? En misschien nog wel belangrijker.. Hoe lossen we het op? Omroep Gelderland duikt in het vraagstuk, het antwoord hoort u op TV Gelderland en leest u op de site.

Kerstontbijtje

En net voor de kerstvakantie organiseren veel scholen een kerstontbijt, zo ook bij het Kroonpad in Apeldoorn. Op deze school voor speciaal onderwijs ontbijten zo'n 80 kinderen van verschillende leeftijden en niveau's samen. Omroep Gelderland eet een beschuitje mee.