Geen borden, maar badmeester, duikplank en glijbaan langs de Waal?

NIJMEGEN - Fractievoorzitter van Groenlinks Pepijn Boekhorst heeft een ander idee dan de gemeente om verbodsborden met ‘verboden te springen’ bij de Spiegelwaal te plaatsen. 'Een ander optie om jongeren te weerhouden van de brug af te springen is er een badmeester neer te zetten, van een pijler een duikplank maken of een glijbaan te plaatsen.'

'Van dit soort ideeën word ik vrolijk’, zegt Boekhorst. ‘Alleen het is niet de gemeente die daar over gaat maar Rijkswaterstaat. Die ken ik nou niet als de meest creatieve organisatie. Ik ga er wel mijn best voor doen. Ik zou het wel goed vinden als we iets beters bedenken dan een stom verbodsbordje.’

De gemeente heeft nu een plan klaarliggen voor de verbodsborden en is in overleg met Rijkswaterstaat die het uiteindelijk bepaald. De verantwoording ligt volgens Boekhorst ergens anders. Boekhorst: ‘Uiteindelijk zijn natuurlijk de jongeren verantwoordelijk, en als ze nog geen 18 zijn hun ouders.’