Blijven appen op de fiets, Barneveldse uitvinder komt met oplossing

BARNEVELD - Uitvinder Maas van Beek uit Barneveld denkt de oplossing te hebben voor wie wil blijven bellen en appen op de fiets. Een dashboard voor aan het stuur, waar de mobiele telefoon ingeklikt kan worden.

Maas van Beek heeft al meer uitvindingen op zijn palmares staan. Zo bedacht hij bijvoorbeeld de verstelbare stuurpen, die fietsfabrikant Gazelle in grote getale aan de man bracht. Toen hij hoorde dat minister Schultz van Haegen van infrastructuur het mobiel bellen wil verbieden dook hij zijn werkplaats in om een oplossing te bedenken.

'Ik teken niets uit, ik moet het gewoon voor me zien' zegt Van Beek over het denkproces. 'Ik ging aan de slag en het eerste stuur was meteen wat ik wilde.' Het stuur is een soort piramide met een plateautje in het midden. De telefoon kan daarop liggen en zo kan tijdens het fietsen nog steeds de telefoon gebruikt worden. 'Zo blijven altijd je handen aan het stuur. Ik ben een redelijke digibeet maar ik kon gewoon veilig een bericht versturen.'

Melanie Schulz van Haegen heeft in haar brief aan de Tweede Kamer gemeld dat ze ook het gebruik van een apparaat in een houder op het stuur wil verbieden.