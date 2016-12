U staat weer vaker vast. Dit is de file top vijf

ARNHEM - Het aantal files in Gelderland is dit jaar met bijna 23 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Deze spectaculaire stijging is vooral te zien op de A2 en de A12.

De grootste knelpunten in Gelderland zijn:

N325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Huissen en knp. Velperbroek

A12 Utrecht richting Duitse grens, knp. Velperbroek – Zevenaar

A2 Utrecht richting Den Bosch, Culemborg – knp. Deil

A12 Utrecht richting Duitse grens, bij knooppunt Grijsoord

A2 Den Bosch richting Utrecht bij Kerkdriel

De groei van het aantal files op de snelwegen neemt in heel Nederland toe en is volgens de ANWB grotendeels toe te schrijven aan de betere economische omstandigheden. Als de economie in de lift zit, neemt ook de drukte op de snelwegen weer toe. Automobilisten staan vaker in de file en hebben gemiddeld een langere reistijd. De verkeersdrukte neemt weer toe sinds eind 2014.

Rekeningrijden weer serieuze optie

Dé oplossing voor het fileleed bestaat niet. Overigens zijn de opstoppingen op de A12 bij Ede verminderd, sinds de uitbreiding van het aantal rijstroken. Files zijn nooit helemaal te voorkomen, aldus hoogleraar mobiliteit Henk Meurs, maar een combinatie van maatregelen kan het aantal files wel verminderen. Opmerkelijkste optie die hoogleraar mobiliteit Henk Meurs noemt is rekeningrijden.

Henk Meurs: 'Het rekeningrijden lijkt met de komende verkiezingen in het vooruitzicht weer terug van weggeweest op de politieke agenda. Met rekeningrijden kun je heel veel bereiken. Het is zelfs mogelijk het zo duur te maken dat je helemaal geen files meer hebt. Maar dat is het spanningsveld, dan zijn de files weg, maar is autorijden zo duur dat het eliterijden wordt en er dus nog maar weinig auto's rijden. Dat kan ook de bedoeling niet zijn'.

Meer asfalt heeft zin, soms

Andere mogelijke oplossingen zijn bijvoorbeeld talking traffic, een nieuwe technologie om de doorstroming van het verkeer te bevorderen.Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de centrale overheden en het bedrijfsleven investeren tot en met 2020 samen 90 miljoen euro in het Partnership Talking Traffic. Hiermee kunnen weggebruikers, en in de nabije toekomst ook voertuigen, continu begeleid en ondersteund worden. Ze kunnen daardoor beter anticiperen op verkeerssituaties, wat goed is voor de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. Vanaf de zomer van 2017 worden de nieuwe toepassingen in de praktijk gebracht.

Meurs: 'Ook heeft op specifieke plekken heeft meer asfalt zin. Dat kan verlichting geven en de doorstroming bevorderen. Bijvoorbeeld het doortrekken van de A15. In het algemeen is meer asfalt niet de oplossing, ondanks de crisis is de afgelopen jaren behoorlijk doorgebouwd aan wegen, maar de filezwaarte is niet afgenomen'.

Je kan ook zelf wat doen: carpoolen of flexwerken

Verdere opties zijn gespreide en flexibele werktijden, telewerken, carpool promoten en het gebruik van openbaar vervoer. Meurs: 'Bijvoorbeeld BrengFlex dat deze week in de regio Arnhem Nijmegen van start is gegaan, de nieuwe vervoersservice in de regio Arnhem Nijmegen. Via een handige app of per telefoon reserveer je een zitplaats in een voertuig. Je bepaalt zelf wanneer je wordt opgehaald bij de halte en waar je naar toe reist.'

