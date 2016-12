Radboudumc zet nagellakkende Tijn (6) in het zonnetje

Foto: ANP

NIJMEGEN - Het Radboudumc gaat Tijn in het zonnetje zetten. Tijn haalde al zeven ton op voor Serious Request van 3FM. Dat deed hij door nagels te lakken. Tijn (6), heeft hersenstamkanker en is ongeneeslijk ziek.

Tijn wordt behandeld in het Radboud. Het ziekenhuis laat weten: 'De hoofdbehandelaar mag vanwege hygiënevoorschriften haar nagels niet lakken maar zij heeft wel geld gedoneerd. De kinderen van de specialist doen wel mee aan de actie. Ook de afdeling oncologie gaat meedoen. Ze gaan nagels lakken, het geld wordt gedoneerd. En als hij de volgende keer hier is zetten we hem in het zonnetje.' Tijn zijn laatste wens is om nagels te lakken en daarmee zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers van longontsteking, het doel van Serious Request. Hij mikte op 100 euro, de teller staat op ruim 700.000 euro.