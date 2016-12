Brand in woning Harderwijk onder controle

Foto: GinoPress

HARDERWIJK - Op de Jac. Perkstraat in Harderwijk woedde een uitslaande brand. Het gaat om rijtjeswoning. De brand ontstond in het portiek en sloeg door naar het dak. De oorzaak van de brand is onbekend.

De brandweer onderzocht de woning maar trof daar geen personen aan. De woning en de naastgelegen woningen worden geventileerd.