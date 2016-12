Met een oud volkswagenbusje naar het kerstgala in Barneveld

BARNEVELD - Vlak voor de kerstvakantie sluiten scholieren het jaar bruisend af op het traditionele kerstgala. Op het Johannes Fontanus College in Barneveld staat jaarlijks een lange rij met bijzondere auto's die de leerlingen naar het kerstdiner brengen.

Vanaf zes uur rijden de bijzondere auto's in colonne langs de poorten van de school. De leerlingen schuimen garages van familie en kennissen af op zoek naar speciaal vervoer. Sommigen worden speciaal voor de avond gehuurd. 'Net als het pak' zegt een mannelijke leerling.

Niet alleen in het vervoer is veel tijd en moeite gestopt. Het opsteken van het haar is ook een flinke bezigheid. 'Ja, zoals ik er nu uitzie ga ik niet elke dag naar school hoor.'

De speciale kerstoptocht trekt ook veel bekijks. De auto's kunnen de passagiers op twee plekken afzetten om een beetje vaart in de honderden auto's lange colonne te houden. De leerlingen die als eerste hun school binnenlopen moeten bijna anderhalf uur wachten tot ook de laatste binnen is.