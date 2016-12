Fatale overval Te Selle: vijftien jaar geëist in hoger beroep

Erik te Selle (foto: Omroep Gelderland)

ARNHEM - Tegen een 30-jarige Moldaviër is 15 jaar cel geëist in hoger beroep, vanwege zijn betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Erik te Selle uit Winterswijk in 2014.

De eis is hetzelfde als de straf die de rechter in eerste instantie oplegde. Bij de overval op het huis van Te Selle werd zijn vrouw overmeesterd en gekneveld. Te Selle zelf werd na de gewelddadige overval gevonden bij zijn woning. Hij lag vastgebonden en met tape over zijn mond onder een zeil en bleek niet meer te redden. Een uitgebreid politieonderzoek leidde uiteindelijk naar drie verdachten, allen afkomstig uit Moldavië. Zie ook: 15 en 7 jaar voor fatale overval op Erik te Selle in Winterswijk

Hoe ging de fatale overval op Erik te Selle uit Winterswijk De verdachte die donderdag terechtstond wordt ervan verdacht tape op het gezicht van het slachtoffer te hebben aangebracht. De twee andere verdachten zijn ook al veroordeeld: een van hen werd in Moldavië veroordeeld tot twintig jaar cel en de derde verdachte in Nederland tot zeven jaar, waar hij ook tegen in beroep ging.