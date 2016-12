Kerst is zware periode voor familie van de al vijf jaar vermiste Nelie van der Schouw

ARNHEM - Het is deze week vijf jaar geleden dat Nelie van der Schouw verdween vanuit haar huis in Renkum. Nog altijd is er geen spoor van haar. En dat heeft nog elke dag impact op haar familie.

Zo'n 130 vrijwilligers zochten mee in 2011. Nelie vertrok 's avonds rond elven verdrietig van huis en kwam nooit meer terug. Sindsdien leeft haar familie in onzekerheid. Ze hebben tot op de dag van vandaag geen idee wat er met haar gebeurd is. En dat valt niet mee.

Bureaucratisch drama

En niet alleen emotioneel is het zwaar. Ook bureaucratisch gezien is het al jaren een drama. Het blijk ongelofelijk ingewikkeld om zaken te regelen als iemand vermist is. Schoonzoon Gé Willemsen heeft er regelmatig mee te maken: 'Bij heel veel officiële instanties moet je constant uitleggen wat de situatie is. En buiten de emotie die je toch al hebt, is dat best wel lastig'.

Gelukkig wordt de familie niet vergeten, door vrienden en naasten wordt er regelmatig aan Nelie gedacht, het verzacht de pijn: 'Ik hoor nog steeds van mensen dat ze -wanneer ze ergens heen gaan of bij wandelingen- constant blijven opletten of ze nog een spoor van Nelie zien. We denken er nog steeds aan. En dat vind ik heel mooi.' aldus Willemsen.