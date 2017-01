Kerstgroeten uit Nijmegen

NIJMEGEN - In de winter van 1944 op 1945 stonden ze te blauwbekken bij de Nijmeegse Waalbrug; de Britse en Canadese soldaten die met een breed arsenaal aan luchtafweergeschut, mitrailleursposten en kanonnen de Nijmeegse Waalbrug verdedigden tegen Duitse pogingen om de brug te vernielen. Een passende plek, kortom, voor een even zo passende kerstkaart.

De brug viel op 20 september in geallieerde handen nadat de Duitse weerstand in het Valkhofpark was gebroken en de Amerikanen na hun geruchtmakende Waaloversteek de brug via de noordkant innamen. In de maanden daarna probeerden de Duitsers met beschietingen, bommen, kikvorsmannen, drijfmijnen en mini-duikboten de brug te vernielen. Duikers konden de spoorbrug uiteindelijk opblazen, maar op een gat in het wegdek na bleef de Waalbrug in stand. Een uitgebreid netwerk van geschut, mitrailleurs, netten, zoeklichten en luchtafweer rond de brug moest dat zo houden.

En wie bij de brug was gelegerd, die winter, kon het thuisfront een passend kerstkaartje sturen.