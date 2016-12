Kerstontbijt op een speciale school in Apeldoorn: 'Mijn buik was ziek en nu eet ik door een slangetje'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Zo'n 80 kinderen zijn vrijdag extra vroeg op school in Apeldoorn. Bij het Kroonpad, een school voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ontbijten alle kinderen de dag voor de vakantie samen in kerstsfeer. Maar niet alle kinderen eten ook mee.

Sofie Kok moet na veel ziekenhuis opnames door een slangetje eten. 'Ik vind het gewoon leuk om dingetjes op een boterham te doen en te snijden' zegt Sofie', maar ze kan het broodje niet opeten. De leerkrachten en een groep moeders hebben het druk met het opdienen. Het gezamenlijke kerstontbijt duurt een half uurtje. Daarna gaan de kinderen weer aan het werk. Sofie lacht en gaat hand in hand met een vriendinnetje huppelend weer terug naar de klas.