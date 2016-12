NIJMEGEN - Honderden Nijmeegse studenten trokken donderdagavond hun kerstmannenpak aan om een rondje door de binnenstad te rennen. Ze deden mee aan de zogeheten Santa Run om geld op te halen voor Unicef.

Het is de zesde keer dat de hardloopwedstrijd in Nijmegen is gehouden. Zowel de start als de finish was aan de Molenstraat.

Na de run was daar ook nog een afterparty in Heidi's Skihut.