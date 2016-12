School rouwt om dood 17-jarige Stan uit Opijnen

GORINCHEM - Het Wellantcollege in Gorinchem zal morgen een bijeenkomst organiseren voor studenten en medewerkers die samen willen komen na de dood van de 17-jarige Stan uit Opijnen. De jongen kwam vanmorgen om na een ongeval met een landbouwvoertuig.

'Vrijdagmorgen om 10 uur is er in het waterlokaal 0A190 voor studenten en medewerkers, die daar behoefte aan hebben, een samenzijn om het verlies te delen i.v.m. het overlijden van onze student sportvissen Stan de Vries', zo is op Facebook te lezen.

Ook de voetbalvereniging van de 17-jarige Stan rouwt. Hij voetbalde in de selectie van DSS'14 in Heesselt. Daarom heeft de club besloten om vandaag, en op de dag van de begrafenis, de vlag halfstok te hangen. Ook is er vanavond een bijeenkomst. 'Dan kunnen we als vrienden onder elkaar bij elkaar komen, want dit is diep triest', zo vertelt voorzitter Arjaan Gijsberts.

