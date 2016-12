OM wil 16 maanden cel voor verdachte dollemansrit Arnhem

ARNHEM - De 49-jarige verdachte uit Arnhem die in mei na een wilde achtervolging bij winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem werd aangehouden, moet als het aan Justitie ligt 16 maanden de cel in. De man wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag.

Tijdens de rechtszaak toont de rechtbank beelden van het moment dat de verdachte een scooter ontwijkt, vlak voordat hij tot stilstand komt. De verdachte reageerde dat hij spijt heeft. Geen zaak tegen agent De aanhouding van de man deed in mei veel stof opwaaien, omdat een agent bij de aanhouding zeker twintig keer met een wapenstok op de verdachte insloeg of dat in ieder geval probeerde. Naar aanleiding van het geweld, deed de verdachte aangifte tegen de agent. Die zaak is geseponeerd. Zag hem, wist dat ik hem kon ontwijken. Ga hem niet doodrijden Verdachte De W. Verschillende omstanders filmden de aanhouding met hun mobiele telefoon: De zaak kwam in augustus al voor als regiezitting. Die diende als voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van vandaag waarbij de verdachte hoort wat de officier van justitie tegen hem eist. Agent met wapenstok slaat erop los na achtervolging Arnhem; was dat écht nodig? Betrokken bij een inbraak De Arnhemmer zou begin mei bij een inbraak in Duiven betrokken zijn geweest. De politie werd getipt over de inbraak en ging direct op de melding af. Onderweg stuitten ze op de verdachte. Ze probeerden hem aan te houden, maar de verdachte ging er vandoor. Er ontstond een achtervolging over de A12 en door Arnhem. Bij Presikhaaf wist de politie de man klem te rijden. Op een scooterrijder ingereden Tijdens de vlucht zou de man op een scooterrijder zijn ingereden. Hiervoor wordt hij verdacht van een poging tot doodslag. Ook zou hij op een dienstauto van een agent zijn ingereden. Bij de achtervolging kwam een scooter onder een politie-auto terecht en werden meerdere voertuigen beschadigd. Uiteindelijk raakte niemand gewond. Omstreden nek-klem Na de aanhouding zegt de verdachte ook nog door de politie te zijn geslagen en hij zou ook een nekklem hebben gekregen. Deze greep is weliswaar niet verboden, maar wordt wel als omstreden gezien. De verdachte diende een klacht in tegen de agent die met de wapenstok op hem insloeg. Tijdens de zitting zal de aanhouding ook ter sprake komen. Ook verdenking van bedreiging Naast de poging tot doodslag staat de man ook terecht op verdenking van bedreiging van zijn ex-schoonzoon met een hamer en bedreiging van zijn dochter en zijn ex-schoonzoon met een mes, vorig jaar oktober. Ook zou hij in juli 2015 geld hebben gestolen van een organisatie in Barchem.