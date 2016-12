Wethouder Aalten ging in de fout maar wordt niet vervolgd

AALTEN - De Aaltense wethouder Ted Kok mocht zijn collega-wethouder Erik Luiten niet inlichten over een onderzoek dat liep naar diens mestbassin. Maar justitie gaat niets met de zaak doen.

Luiten zou op zijn melkveebedrijf een illegaal mestbassin hebben aangelegd en Kok vertelde dat hier een onderzoek naar was ingesteld. Dit is een strafbaar feit, want daarmee schond hij zijn ambtsgeheim.

Kok heeft later excuses aangeboden aan de lokale politiek van Aalten. Ook ligt er geen aangifte tegen hem. De gemeenteraad besloot later dat Kok mag aanblijven. Luiten leverde zijn portefeuille in.

Op basis van al deze gegevens, ziet Justitie af van vervolging. Naar aanleiding van een onderzoek omtrent de kwestie zijn regels en afspraken binnen de gemeente Aalten verscherpt of aangepast.