Verscherpte grenscontroles na aanslag op kerstmarkt in Berlijn

EMMERICH AM RHEIN - Duitsland verscherpt de controles aan de grenzen met Nederland en België in de deelstaat Noordrijn-Westfalen naar aanleiding van de aanslag maandag op de kerstmarkt in Berlijn.

In Duitsland is op dit moment een klopjacht gaande op de vermeende dader van de aanslag, de 24-jarige Tunesiër Anis Amri. Het onderzoek naar de aanslag in Berlijn richt zich ook op Emmerich en Kleef, net over de grens bij 's Heerenberg en Nijmegen.

De Tunesiër kwam in 2015 naar Duitsland en kreeg een jaar later asiel. Hij zat onder meer een tijdje in een asielzoekerscentrum in Emmerich. Daar werd donderdagochtend een inval gedaan door ongeveer honderd agenten.

Inmiddels zijn door de verscherpte controles al twee andere, door de Duitse justitie gezochte personen tegen de lamp gelopen.