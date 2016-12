Asielzoekers maken in februari hun intrede in Nijmegen

NIJMEGEN - In het voormalige belastingkantoor aan de Stieltjesstraat in Nijmegen zullen vanaf februari 2017 de eerste asielzoekers instromen. Dat meldt het het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA neemt het pand tijdelijk in gebruik als azc voor 300 asielzoekers.

Het COA zou het pand in gebruik nemen als noodopvanglocatie, maar de vluchtelingenstroom nam af. Daarna is afgesproken dat locaties die al gereed waren, tóch zouden doorgaan, zoals de locatie aan de Stieltjesstraat dat al was verbouwd.

Opvangcapaciteit

De situatie rondom de instroom van vluchtelingen blijft echter onzeker, aldus het COA. Daarom heeft het eind 2016 ook besloten de opvangcapaciteit landelijk gespreid af te schalen. Het aantal opvangplaatsen wordt op locaties teruggebracht.

Dit geldt ook voor de locatie aan de Stieltjesstraat. Het COA zal geen 500 maar 300 asielzoekers opvangen in het pand.

Ingebruikname azc

In februari 2017 zullen de eerste asielzoekers komen. Het COA neemt in het gebouw vijf verdiepingen tijdelijk in gebruik. Voor de invulling van de rest van het gebouw zijn het COA en de gemeente nog nader met elkaar in gesprek. Het COA heeft een huurovereenkomst tot september 2018.