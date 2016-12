Kleine overvaller vangt bot in Harderwijk omdat medewerkster kassa niet open krijgt

HARDERWIJK - De overvaller die woensdag aan het begin van de avond een speelgoedwinkel in Harderwijk wilde overvallen, gebruikte een steekvoorwerp. Hij verliet de winkel zonder buit.

Een man, gekleed in een trainingspak, kwam de winkel van Intertoys in de Donkerstraat even na 18.00 uur binnen en bedreigde een medewerkster. Hij eiste geld. De vrouw kreeg de kassa niet open en dus verliet de overvaller de zaak weer.

Hij vluchtte via de Kerksteeg richting Kerkstraat of Achterom. De man is blank, rond de 20 jaar oud en opvallend klein: ongeveer 1.60 meter. Zijn trainingspak had camouflagetinten.

De politie is op zoek naar getuigen.

