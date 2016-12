Volle schuren, maar ook lege schappen door vogelgriep in Gelderland?

BOVEN-LEEUWEN - Kippen kunnen niet weg en eieren blijven liggen. Pluimveebedrijven in de buurt van Boven-Leeuwen ondervinden hinder van de vogelgriep die daar maandag werd ontdekt. Maar krijgen we door de ophokplicht en vervoersverboden ook te maken met lege schappen?

'Wij kunnen de kippen niet afleveren door het vervoersverbod in onze omgeving', vertelt pluimveehouder Wiersma uit Horssen. 'Het is een heel vervelende situatie, maar je moet er even doorheen. We mogen vier weken geen kippen vervoeren, dat is nog te overzien. Maar als de kippen eieren gaan leggen..dan krijg je er nog meer.'

Daardoor kan het zomaar zijn dat de schuur van Wiersma gaat uitpuilen, maar daar probeert hij zich tegen te werken. 'Ik probeer een ontheffing te krijgen, maar we moeten ook zorgen dat de griep zich niet verder verspreidt.'



Foto: ANP

En daar is Wiersma ook best bang voor. 'Deze griep (H5N8) is gevaarlijker dan in 2003. Toen ging de besmetting meer van bedrijf op bedrijf. Nu komt het meer uit de lucht, via vogels. Daardoor zit alles bij ons op slot. En moet iedereen zich ontsmetten en douchen, maar dat was voor die tijd ook al het geval.'

'Plannen is lastig'

In Ochten maken ze zich iets minder zorgen, maar ook daar blijven ze vooralsnog met wat extra kippen zitten. Jan Vroegindeweij van het Ochtense kuiken- en pluimveebedrijf, dat twee keer per week ruim 100.000 kuikens kan afleveren, merkt dat het vervoersverbod problemen oplevert.

'Met een ontheffing kunnen we wel wat kuikens vervoeren, maar we mogen bijvoorbeeld niet naar onze Duitse en Belgische klanten. Dat zorgt voor de planning wat met moeilijkheden. Dat brengt ook flinke kosten met zich mee, maar dat hoort bij het leven hè.'

In dit gebied geldt een vervoersverbod voor pluimvee. Foto: Rijksoverheid

Gewoon een eitje en een kippenboutje op het bord

Ondanks het feit dat de kippen en de eieren dus even blijven liggen in schuren, hoeven we niet bang te zijn dat er binnenkort geen eieren meer in de schappen liggen bij de supermarkten in Gelderland.

'Nee, dat gebeurt op de Nederlandse markt niet snel. Er komen nu bijvoorbeeld eieren uit Amsterdam naar de winkels hier', zo vertelt Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.

Foto: Pixabay

'Het wordt wel een probleem als er in heel Nederland een lappendeken komt van zones met vervoersverboden, maar daar hopen we niet op. Tot die tijd is er geen tekort aan eieren en kip en wordt het ook niet duurder.' Deze donderdagochtend werd overigens ook vogelgriep geconstateerd in Stolwijk (Zuid-Holland).

Maar geen eieren naar Rusland

Maar in Rusland zullen ze wel iets merken van de vogelgriep in Boven-Leeuwen. 'Er mogen geen broedeieren naar Rusland geëxporteerd worden. Rusland zegt dan: we nemen tijdens de vogelgriep even geen broedeieren uit Gelderland', aldus De Haan.

Maar vaak duurt dat niet heel lang. 'Als er een tijdje geen nieuwe gevallen van vogelgriep zijn, dan zullen ze wel weer eieren uit Gelderland aannemen, maar geen eieren uit de gemeente West Maas en Waal. Zo gaat dat vaker.'

