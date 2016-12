Kind mishandeld en partner bedreigd, man uit Hedel moet 80 uur schoffelen

ARNHEM - Een 27-jarige man uit Hedel mishandelde zijn 3-jarige dochter en bedreigde zijn partner. Toen agenten hem wilde aanhouden, verzette hij zich. Bovendien maakte hij enkele jaren geleden ook al dezelfde fout. De rechtbank veroordeelde hem tot 80 uur werkstraf.

Naast zijn taakstraf gaat hij bij nog een misstap direct een maand de cel in. Deze straf is dus voorwaardelijk. De rechtbank heeft bij de strafoplegging onder meer rekening gehouden met het feit dat de man in 2013 eerder een soortgelijk feit beging.

Daarbij vindt de rechtbank dat het niet in zijn voordeel werkt dat hij bij alles wat er gebeurt, niet de schuld bij zichzelf zoekt.

De partner van de man wilde haar aangifte en verklaringen op een later moment terugtrekken. De rechtbank vindt dat zorgelijk. Daarom wordt naast de voorwaardelijke celstraf ook een proeftijd van drie jaar en reclasseringstoezicht gekoppeld aan de straf.