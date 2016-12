Schoonmaker in kippenslachterij Epe verongelukt; bedrijf uit Tiel volgens rechter nalatig

ARNHEM - Een schoonmaakbedrijf uit Tiel had zijn medewerkers beter moeten informeren over de mogelijke gevaren tijdens hun werk. Een Poolse schoonmaker kwam in 2013 om het leven. Nalatigheid, oordeelde de rechtbank.

Het bedrijf zou maatregelen hebben moeten nemen om fatale ongelukken, zoals die in 2013, te voorkomen. De 19-jarige Pool raakte toen bekneld in een machine tijdens het schoonmaken bij een kippenslachterij in Epe.

De rechtbank in Arnhem veroordeelde het Tielse bedrijf tot een geldboete van 10.000 euro. De helft daarvan is voorwaardelijk.

Veiligheid is plicht

Het schoonmaakbedrijf huurde via een uitzendbureau werknemers in. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, (Arbowet) was het werkgever en dus was het verplicht ervoor te zorgen dat het werk zo veilig mogelijk konden worden uitgevoerd.

Volgens de rechtbank schoot het bedrijf tekort bij de wijze waarop de veiligheidsinstructies aan de werknemers bekend werden gemaakt. Dat gold ook voor het toezicht. Daarbij was geen functionerende noodknop in de machine aanwezig.

Inmiddels zijn extra veiligheidsmaatregelen doorgevoerd.