Koen Bouwman praat Achterhoeks met Robert Gesink

RIJSWIJK - Bij Lotto-Jumbo worden veel talen gesproken, maar ook Achterhoeks.

"Ja, met elkaar praten we Achterhoeks", lacht Koen Bouwman uit Ulft als hij het heeft over Robert Gesink uit Varsseveld. "Voor mij is het een droom om met hem te rijden. Ik heb jaren tegen hem opgekeken. Maar hij is een normale jongen, net zoals wij. En hij kan alleen heel hard fietsen. Maar supermooi om met hem in één ploeg te zitten en hem te helpen in de grote koersen."

Koen Bouwman kijkt tevreden terug op zijn eerste volledige seizoen bij de profs. "Het was zeker een heel mooi jaar. Voor mezelf en voor de ploeg. Ik heb vanaf de Ronde van Catalonië tot en met Lombardije alleen maar World Tour-koersen mogen rijden. En zelfs de Vuelta uitgereden. Ik denk ook dat ik wel sterker ben geworden. Ik wil er ook proberen te staan bij het NK in 's-Heerenbergh, voor het thuispubliek voor een mooi resultaat gaan."