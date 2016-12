Wielrenner Robert Gesink wordt een rittenkaper

RIJSWIJK - Robert Gesink krijgt een andere rol komend seizoen bij de Lotto Jumbo-ploeg.

Dat bleek donderdag op de ploegenprestatie in Rijswijk. De wielrenner uit Varsseveld wordt een rittenkaper.

'De laatste herinnering die ik daaraan heb, is de Ronde van Spanje. Daar won ik er één en bijna een tweede en een derde. Dus voor mij heeft dat wel een nieuwe impuls te geven. Dat wil ik in de toekomst nog meer proberen, maar dan in de Tour.'

'Het is iets onbevangener, je kunt er wat meer invliegen. De last van het klassement drukt dan niet op mijn schouders. In klassiekers heeft dat niet veel zin, dan gaan het om die dag en die overwinning. In een grote ronde kun je dagen rustig rijden en je energie sparen en op andere dagen wat beter rijden.'

Robert Gesink is 30 jaar en begint al aan zijn elfde seizoen als prof. 'Ja, ik vind het nog altijd leuk. Dus ik wil er nog een heel aantal jaren aan vastplakken. Ik heb dingen laten zien die ik de jaren daarvoor niet heb kunnen laten zien. Die rit in de Vuelta en zesde in de Tour.'

Hoewel hij in Spanje woont, voelt Gesink zich nog een echte Achterhoeker. 'Ik ben nu met de kerst hier. Lekker om iedereen weer te zien. Maar het was een soort droom van mij om in Spanje te gaan wonen. Daar heb ik geen spijt van. Het is heel relaxt. Het gaat goed met iedereen, de kinderen gaan er naar school.'

'Ik ben er best wel trots op dat we dat hebben gedaan. Maar als ik zo met de auto Duiven voorbij rijd, dan rijden we weer een beetje ons gebied in en dat voelt toch wel als thuiskomen.'