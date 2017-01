Ex-dakloze helpt jongeren 'voordat het te laat is'

DOETINCHEM - De Irakese Hisham El Doeri opent binnenkort een oefenhuis voor jongeren die dreigen af te glijden. Het project heet 'Ons Huis' en gaat in februari in Doetinchem van start. Hisham wil dit graag doen voor jongeren die nergens terecht kunnen. De officiële hulpinstanties kunnen pas helpen als het echt fout gaat. Hisham wil eerder hulp bieden. Hij heeft dat zelf ervaren toen hij in de pubertijd zat.

Als El Doeri twee jaar is, vlucht hij samen met zijn ouders naar Nederland, waar hij opgroeit als een Nederlander. De cultuurverschillen met zijn ouders worden te groot en dat leidt tot onbegrip en ruzies. Hij zoekt hulp, maar die is er niet. Omdat hij bang is dat het uit de hand loopt thuis, vertrekt hij en gaat hij zwerven. Eerst kan hij nog terecht bij vrienden, maar later slaapt hij in kraakpanden. Daar komt hij in aanraking met drugs.

El Doeri raakt verslaafd aan harddrugs en zijn problemen worden alleen maar groter. 'Dit is het dan blijkbaar voor mij, het leven. Ik had alle hoop verloren.' Omdat zijn problemen dan inmiddels wel groot genoeg zijn, krijgt hij hulp en bouwt hij zijn leven weer op.

Meerdere woningen

Hisham El Doeri studeert nu Sociaal Cultureel Werk. Als afstudeerproject heeft hij een manier bedacht om jongeren te helpen die niet zelfstandig kunnen wonen en waar het mis mee dreigt te gaan. Het project heet Ons Huis. Het gaat om een woning waar gewoon iemand woont, maar waar een deel beschikbaar is voor deze jongeren. Hisham begint zelf met het eerst huise in Doetinchem. Hij wordt zelf de hoofdbewoner. Naast hem is er ruimte voor twee of drie jongeren. El Doeri gaat hen begeleiden.

Animo

Het loopt nu al storm met de aanmeldingen, terwijl er nog bijna geen ruchtbaarheid aan is gegeven. Het is dan ook de bedoeling dat er op den duur meerdere huizen open gaan, ook in andere steden. Zodat er een Ons Huis-netwerk ontstaat door het hele land.

Meer zien?

