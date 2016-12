Zangeres Amira (12) deelt geluk met Afrikaanse kinderen

NIJMEGEN - Het gaat goed met de Stichting Gelukskinders van de 12-jarige operazangeres Amira uit Nijmegen. Sinds ze drie jaar geleden Holland's Got Talent won, reist Amira de hele wereld over om op te treden.

Een deel van Amira's verdiende geld gaat naar haar stichting, waarmee ze speeltuinen bouwt in Zuid-Afrika. Dat is het geboorteland van haar moeder.

Deze week is begonnen met de aanleg van de derde speeltuin. Die komt in een township bij Potchefstroom in het Afrikaanse land.

Bekijk hier de opening van de tweede speeltuin:

De betonnen fundering voor de draaimolens en een aantal andere speeltoestellen is gestort; naar verwachting zal de speeltuin net vóór de jaarwisseling af zijn.

Amira vindt het erg belangrijk dat kinderen kunnen spelen en is daarom drie jaar geleden meteen begonnen met het bouwen van speeltuinen.

De hele wereld over

De operazangeres zit inmiddels in de brugklas van het tweetalig VWO. Toch heeft ze nog steeds tijd om overal ter wereld op te treden.

Naast verschillende optredens in Nederland, reisde Amira voor optredens dit jaar ook naar de Verenigde Staten, Hong Kong, Italië, Polen en Zuid-Afrika. In dat laatste land trad ze in oktober op tijdens grote concerten waarbij in totaal 90-duizend bezoekers waren.

Omroep Gelderland volgde Amira en maakte de documentaire Ave Amira. Donderdag 22 december wordt de documentaire uitgezonden vanaf 17.20 uur en daarna elk uur herhaald.