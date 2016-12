Komende uitzending: de eenzame militair, 'Het urgeltjen' is terug en Hisham helpt

ARNHEM - 7 januari in Gelderse Koppen

Graven in het verleden

DRUTEN- Martien Pardoel raakte gefascineerd door het eenzame militaire graf op de begraafplaats in Druten. Want wie was die soldaat eigenlijk die daar ligt begraven? Acht jaar lang zoekt Martien antwoord op deze vraag. En hij vindt het. Nog altijd verzorgt Martien het graf alsof het om een eigen familielid gaat. Martien doet dit met al zijn ziel en zaligheid, want nu het verhaal van de gestorven militair John Webster gevonden is, mag het nooit meer verloren gaan.

Hisham helpt

DOETINCHEM - De Irakese Hisham El Doeri opent binnenkort een oefenhuis voor jongeren die dreigen af te glijden. Want hulporganisaties zijn er pas als het al echt fout is gegaan. Hisham heeft dat zelf ook ervaren. Als hij twee is vlucht hij samen met zijn ouders naar Nederland en groeit op als een Hollander. De cultuurverschillen zijn te groot en dat leidt tot onbegrip en ruzies. Hij zoekt hulp, maar die is er niet. Hisham raakt aan de drugs en belandt op straat. Met zijn project wil hij zorgen dat jongeren eerder hulp krijgen.

Het urgeltjen

BAAK- Bijna vijftig jaar na het ontstaan van het Hanska Duo, wordt het originele Hanska-orgel weer bespeeld. Het 'urgeltjen', zoals het instrument liefkozend genoemd wordt, is een tweede leven gegund. Initiatiefnemers Werner Willemsen en Roy Wolbrink hopen hiermee de meezingers van dit Achterhoekse erfgoed weer nieuw leven in de blazen. Maar dat niet alleen. Baak heeft last van vergrijzing en leegloop. Het 'Hanska-urgeltjen' moet hun geboortedorp weer op de kaart zetten.