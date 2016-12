Inval om aanslag Berlijn in azc op grens bij 's-Heerenberg

Foto: ANP

'S-HEERENBERG - Op de markt in grensplaats 's-Heerenberg zijn handelaren en klanten deze donderdag bezig met de aanslag in Duitsland. De verdachte is namelijk een tijdje enkele kilometers verderop opgevangen in het azc in Emmerich. Er werd daar deze ochtend een inval gedaan.

Volgens omstanders werd een man meegenomen na de actie die om 4 uur begon. Actie liet op zich wachten De avond voor de inval verzamelden zich mensen rond de opvang, maar uiteindelijk duurde het tot in de vroege ochtend voordat de politie overging tot actie.

Foto: ANP Gewoon doorgaan Nieuws over terreurverdachte Anis A. verspreidde zich ondertussen snel. De kaasboer op de markt van 's-Heerenberg kreeg al berichtjes. Heb je het gehoord? Moeten we wel gaan? De marktkoopman vat het samen: 'Die man zat in Emmerich. Maar je kunt niet voor alles thuisblijven.' Een ander noemt de aanslagen 'verschrikkelijk'. Ze is er veel mee bezig maar gaat, ondanks dat het plots wel heel dichtbij komt, gewoon door met haar werk: 'Ik laat me niet kisten.' Zie ook: Veel politie op de been langs de grens door aanslag in Berlijn