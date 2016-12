Man raakt macht over het stuur kwijt, knalt tegen boom aan en raakt bekneld

Foto: Archief

ZELHEM - Een bestuurder is donderdagmorgen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval tussen Zelhem en Ruurlo. Ter hoogte van het complex van voetbalvereniging Wolfersveen raakte de man in een bocht de macht over het stuur kwijt en kwam tegen een boom tot stilstand.

Bij het ongeval raakte de bestuurder bekneld. De hulpdiensten hebben hem uit zijn auto bevrijd door de stijl tussen het voor- en achterportier te verwijderen. Daarna is hij met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht.



Zijn auto is door een berger weggesleept. Het verkeer dat er langs moest, is door de politie over het naastgelegen fietspad geleid.

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden