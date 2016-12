Familie krijgt prijs voor werk op landgoed Slichtenhorst bij Nijkerk

Op het landgoed is een wijngaard. Foto: Aan de Breede Beek

NIJKERK - Het Landgoed Slichtenhorst in Nijkerkerveen is een prijs rijker. De familie die zich over het landgoed ontfermt, ontving de Gouden Mispel.

De mispel wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die een 'uitzonderlijke bijdrage' hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. Dat gebeurt door De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). Wat voor landgoed? Slichtenhorst ontstond tijdens de Franse bezetting, begin 1800. Toen raakten kloosters hun bezittingen kwijt. Ze werden in beslag genomen door de staat en kwamen in particuliere handen. Zo ontstond door samenvoeging van de boerenhoeven Groot Ehrental, Klein Ehrental, Schavenau, Schardepot en de Neude het landgoed Slichtenhorst. In 1916 kwam het landgoed in bezit van de familie van Leeuwen Boomkamp. Tand des tijds In dit geval zijn de eigenaren van het landgoed, de familie Van Leeuwen Boomkamp, één van de gelukkigen. Op de website van VNC is te lezen dat zij de prijs krijgen vanwege 'de instandhouding tegen de tand des tijds in, soms meebewegend, altijd wegen zoekend voor het behoud van Landgoed Slichtenhorst in veranderende tijden'. Vorig jaar kreeg Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd deze onderscheiding.