Vier auto's botsen op A2 bij Waardenburg; weg weer vrij

WAARDENBURG - Op de A2 richting Den Bosch zijn donderdagochtend ter hoogte van Waardenburg vier auto's op elkaar gebotst. Vanwege het ongeval waren twee rijstroken afgesloten.

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) lag de snelweg bezaaid met brokstukken. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Door het ongeval staat in beide richtingen een kilometerslange file. Die nemen nu langzaam in lengte af. Verkeer richting Den Bosch werd bij knooppunt Everdingen omgeleid via de A27 en A59.

De situatie rond 6.45 uur (bron: tomtom.com)