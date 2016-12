750 vluchtelingen in Zevenaar? Eerst draagvlak, zegt gemeenteraad

ZEVENAAR - Voordat de gemeente Zevenaar verder kan met de plannen voor een gezamenlijke vreemdelingenlocatie, moet eerst onderzocht worden of er draagvlak voor is bij de bevolking in Zevenaar. Die harde eis heeft de gemeenteraad woensdagavond gesteld.

En als er zo'n gezamenlijke vreemdelingenlocatie voor 750 vluchtelingen komt, dan moet de gemeente af van de verplichting van het huisvesten van statushouders. Als de gemeente Zevenaar toch verplicht wordt om een huis te regelen voor asielzoekers met een status (die dus in Nederland mogen blijven), dan wil de gemeenteraad dat de locatie kleiner wordt, voor maximaal 500 vluchtelingen.

Met die boodschap mag wethouder Stef Bijl (PvdA) onderhandelen met staatssecretaris Klaas Dijkhoff.

Of de opvanglocatie er komt, is dus nog lang niet zeker. Een en ander hangt af van het draagvlakonderzoek en het onderhandelingsresultaat van de wethouder in Den Haag.

Opvanglocatie op BAT-terrein

De opvanglocatie in Zevenaar moet een soortgelijke opvanglocatie worden als in het Groningse Ter Apel. Met als verschil dat er in Zevenaar geen aanmeldcentrum komt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil 750 asielzoekers opvangen op het voormalige BAT-terrein in Zevenaar. Ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn betrokken bij de opvanglocatie. De opvanglocatie is bedoeld voor een periode van 10 tot 15 jaar.

Definitief besluit in mei

De gemeente Zevenaar wil met de partijen in mei komen tot een bestuursovereenkomst. Dan moet er ook een definitief besluit genomen worden over de opvanglocatie van 750 vluchtelingen.