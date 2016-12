In het nieuws vandaag: Gesink stapt weer op de fiets en heel veel engelen in Lichtenvoorde

ARNHEM - De voetballers genieten van een welverdiende winterstop. Maar de wielrenners moeten langzaam maar zeker meters maken voor de start van het nieuwe seizoen. Omroep Gelderland is vandaag bij de ploegenpresentatie van Team LottoNL-Jumbo van kopman Robert Gesink uit Varsseveld. Ook gaan we op bezoek bij de naar verluidt grootste engelenverzameling van het land.

Ploegenpresentatie in Rijswijk

De renners van Team LottoNL-Jumbo presenteren zich deze donderdag in Rijswijk. Ze keerden woensdag terug van een trainingskamp in Spanje. Uiteraard werden veel kilometers gemaakt onder de Spaanse zon door Gesink en de zijnen, maar het nieuwe materiaal werd ook getest.

Gesink moet het volgend jaar doen zonder Barnevelder Wilco Kelderman. Die rijdt komend seizoen voor Giant-Alpecin, de formatie van Tom Dumoulin.

Inwoners Bergharen weten 't beter

Inwoners van Bergharen bekijken voortaan zelf of stoeptegels nog recht liggen en de straatverlichting het nog goed doet. Een werkgroep neemt de dorpsschouw over van de gemeente Wijchen die de inspectie altijd voor haar rekening nam.

Het gaat vooralsnog om een proef. Ad van Tilborg van de leefbaarheidsgroep Bergharen zegt: 'De inspectie vanuit de gemeente was minimaal. Bovendien weten bewoners veel beter wat er moet gebeuren. Misschien vinden ze het niet zo erg dat het gras iets hoger is of juist wel.'

Kerst met heel veel engelen

Volgens de organisatie van Kerst van Stal in Lichtenvoorde heeft pater Geert Scholten uit Bemmel de grootste engelenverzameling van het land. Hij heeft 1300 engelen die nu te bezichtigen zijn in de Bonifatiuskerk.

De pater kreeg ooit op zijn verjaardag twee engelen cadeau. Vrienden en familie dachten vanaf dat moment dat hij engelen verzamelde en brachten ieder jaar engelen mee. Toen de teller op 40 stond werd de pater pas écht liefhebber van de engelen. Ze variëren van vingerhoedjes tot een engel van een halve meter groot.