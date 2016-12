Geen zoekactie na aanslag Berlijn in azc Emmerich

Het azc in Emmerich. Foto's: Omroep Gelderland

EMMERICH AM RHEIN - Een zoekactie in een asielzoekerscentrum (azc) in Emmerich is woensdag om onbekende redenen niet doorgegaan. De Duitse politie was in groten getale in het stadje net over de grens bij 's-Heerenberg, in verband met de aanslag in Berlijn.

De man die maandag met een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt in Berlijn, Anis Amri, zou in het azc in Emmerich hebben gewoond tijdens de behandeling van zijn asielverzoek, in juli 2015. De Duitse politie wilde de locatie doorzoeken. Bij de aanslag maandag vielen 12 doden en tientallen gewonden. Zwaarbewapende agenten In de omgeving van Emmerich werden minstens tien busjes met zwaarbewapende agenten in kogelwerende vesten gesignaleerd, maar het azc werd uiteindelijk niet doorzocht. Duitse media meldden dat de politie niet zou beschikken over de vereiste documenten. Of het centrum later alsnog wordt doorzocht is niet bekend. 100.000 euro voor de gouden tip Het Openbaar Ministerie in Duitsland heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor tips die leiden tot de aanhouding van de terrorist die de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn. Mensen die de gezochte Anis Amri uit Tunesië zien, wordt aangeraden om meteen de politie te bellen en niet op eigen houtje te handelen. IS heeft de aanslag intussen opgeëist. Zie ook: Veel politie op de been langs de grens door aanslag in Berlijn

