'Wiegmink in paniek neergeschoten'

RHEDEN - Frank S., een van de verdachten van de moord op Alex Wiegmink, heeft in paniek geschoten. Dat meldt zijn advocate Annet Laeyendecker.

Frank S. wilde in 2003 een auto stelen bij de Posbank bij Rheden en verwachtte dat Wiegmink onder dreiging van een vuurwapen wel zijn autosleutels zou afgeven. Volgens de verdachte liet Wiegmink zich echter niet intimideren. Daarop zou hij in een paniekreactie geschoten hebben, zo laat de advocate weten.

Freek Wiegmink, de zoon van Alex, kan zich goed voorstellen dat zijn vader niet zo maar de autosleutels heeft afgegeven: 'Zijn auto was zijn speeltje. Daar was hij trots op. Ik zie het wel een beetje als een heldendaad dat je je niet af laat schrikken door iemand met een pistool. Achteraf is dat misschien een beetje dom, maar het siert hem wel.'

Frank S. zou zich verder niet meer kunnen herinneren wat er daarna gebeurde. Alex Wiegmink werd later dood gevonden in zijn uitgebrande auto in een bos bij het Brabantse Erp.

Behalve Frank S. zit ook zijn mogelijke handlanger Souris R. vast.