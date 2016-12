Gelderse sporters grijpen naast de prijzen bij Sportgala

AMSTERDAM - Elis Ligtlee uit Eerbeek is woensdag geen sportvrouw van het jaar geworden. Op het NOC*NSF Sportgala ging die eer naar de Twentse turnster Sanne Wevers.

Ligtlee won dit jaar een gouden medaille op de Olympische Spelen op het onderdeel keirin, maar daarmee won ze de uitverkiezing niet.

Ook geen prijs voor Polman

Tijdens het Sportgala in de RAI in Amsterdam grepen handbalster Estavana Polman uit Arnhem en haar teamgenoten van Oranje naast de hoofdprijs in de categorie sportploeg van het jaar. Ze legden het af tegen de roeisters Maaike Head en Ilse Paulis. Net als Ligtlee wonnen zij goud op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De sportprijs kregen ze uit handen van ex-schaatsster en drievoudig Olympisch kampioene Marianne Timmer uit Hierden.

Paralympics

Gelderland was dit jaar goed vertegenwoordigd op de Paralympics, met onder anderen wielrenner Timo Franssen (Westervoort), tennisster Aniek van Koot uit Dinxperlo en zwemster Lisa Kruger uit Harderwijk. Ze visten allen achter het net, want de sportgala-hoofdprijs ging naar de pas 16-jarige Friese zwemster Liesette Bruinsma. De visueel beperkte Bruinsma ging in Rio met vijf medailles naar huis.

Sportcoach van het jaar werd Vincent Wevers, de turncoach die zijn dochter Sanne goud zag winnen op de evenwichtsbalk op de Olympische Spelen.

Ermelose turncommentator prijst Zonderland

Voorafgaand aan het gala roemde NOS-turncommentator Hans van Zetten uit Ermelo Epke Zonderland. Zonderland was niet genomineerd. De gouden turner van vier jaar geleden in Londen viel in Rio tijdens de olympische finale op de rekstok.

'Epke heeft in die finale aangetoond een groot sportman te zijn', sprak Van Zetten. 'Epke maakte zijn oefening na zijn val af. En dat heeft veel indruk gemaakt op de samenleving in Nederland.'

Zie ook:

Ligtlee en Polman strijden om sporttitels