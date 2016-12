'Degene die naast je staat en bidt kan de moeder of de vader van één van de slachtoffers zijn'

ARNHEM - Leerlingen van de Guido school in Arnhem hebben in Berlijn stilgestaan bij de aanslag op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad. De leerlingen waren tijdens de aanslag op excursie in de stad.

Maandagavond boorde een vrachtwagen zich in de kerstmarkt bij de Gedächtniskirche in Berlijn. Daarbij vielen 12 doden en tientallen gewonden. De politie zocht woensdag in de omgeving van Kleef naar een 23-jarige man uit Tunesië die ervan verdacht wordt de vrachtwagen te hebben bestuurd.

De Arnhemse leerlingen kregen het advies om hun ouders te laten weten dat ze in veiligheid waren. Na de aanslag stonden diverse leerlingen op eigen wijze stil bij de aanslag. Romy: 'We kwamen langs een kerk waar je een kaarsje kon branden voor de slachtoffers en nabestaanden. Dat heb ik met een paar vrienden gedaan.'

'Mensen voelen zich geblinddoekt'

Volgens geschiedenisdocent Erik-Jan Hakvoort begrijpen de leerlingen niet helemaal waarom iedereen wil weten hoe het met ze is en waarom er interviews moeten worden gegeven. Hakvoort: 'Ik probeer ze dan uit te leggen dat mensen in Nederland zich geblinddoekt voelen en niet weten wat hier precies is gebeurd. Als ouders of leerlingen aangeven dat ze zich niet meer veilig voelen of hun kind terug willen hebben in Nederland, dan gaan we terug.'

'Degene naast je kan de moeder van een slachtoffer zijn'

Peter Kohlmann stond even stil bij een plek waar kaarsjes werden gebrand voor de slachtoffers. 'Dan bedenk je je ineens dat degene die naast je staat en bidt ook de moeder of de vader van één van de slachtoffers kan zijn.'

De leerlingen van de Guido school keren donderdag terug naar Arnhem.