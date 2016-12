Inwoners van Bergharen helpen hun dorp mooi te houden

BERGHAREN - Dorpsbewoners die zelf in de gaten houden wat er in hun omgeving voor onderhoud nodig is. Daarmee experimenteert de gemeente Wijchen vanaf dit najaar. In het dorp Bergharen maakt een groep vrijwilligers eens in de twee maanden een ronde door het dorp.

Op pad met de iPad

'Weten jij je wachtwoord nog Henk? En pak jij De Weem of de Burgemeester Luskesstraat?' Ad van Tilborg van de leefbaarheidsgroep Bergharen verdeelt deze morgen 'zijn' dorp onder de vrijwilligers. Zes mannen gaan gewapend met de iPad of de mobiele telefoon op pad door Bergharen.

De zes maken vanaf dit najaar tweemaandelijks een ronde door het dorp om te openbare ruimte te controleren. Ad van Tilborg: 'Het straatmeubilair is belangrijk, of je gewoon op de bankjes kunt zitten. De paaltjes die er staan, verkeersborden. Maar ook het groen.'

Wijkbeheerders kunnen nooit heel Wijchen controleren

Alles houden de dorpelingen in de gaten. En mankeert er iets aan dan geven de controleurs dat via een speciaal ontwikkelde app direct door aan de gemeente Wijchen. Volgens wethouder Paul Loermans is dit een ideale manier om het buitengebied van Wijchen in de gaten te houden.

'Onze wijkbeheerders kregen een stuk aangewezen, want die kunnen natuurlijk nooit heel Wijchen controleren. Die kwamen eens in de maand en hadden een stuk van honderd bij honderd. En nu hebben we het hele dorp in zicht.'

Pilot voor een jaar

Ad van Tilborg is wel te spreken over het project. 'De gemeente gaat erop vooruit doordat ze goede signalen krijgen. En wij als dorp gaan erop vooruit doordat we meer invloed hebben en een directere lijn hebben tot het onderhoud van ons dorp.'

De pilot in Bergharen is bedoeld voor een jaar, maar als je mag afgaan op de eerste bevindingen van Ad van Tilborg zit het er dik in dat deze werkwijze daarna ook uitgerold wordt over de andere dorpen in Wijchen. 'Twee maanden geleden hebben we de eerste schouw gedaan en toen konden we zien dat binnen twee weken na onze meldingen een hele hoop dingen al meteen opgelost waren.'