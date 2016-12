Nijkerker gewond na gevecht met inbrekers

Foto: Luke Beens

NIJKERK - Een inwoner van Nijkerk is woensdagmiddag lichtgewond geraakt bij een confrontatie met twee inbrekers in zijn huis. De bewoner kwam thuis en stond plotseling oog in oog met beide mannen.

De twee bedreigden de Nijkerker in zijn woning aan de Margrietstraat met een wapen. Wat daarna gebeurde, weet een politiewoordvoerder niet te vertellen. 'De bewoner is lichtgewond geraakt en moest zich laten behandelen in het ziekenhuis', zegt hij. Een tweet van de wijkagent. De daders gingen er met een onbekende buit vandoor op een scooter. Ze zijn voortvluchtig. Onderzoek in de buurt heeft niets opgeleverd.