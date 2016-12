Zelfrijdende auto blijft rijden tussen Ede en Wageningen en gaat ook naar Weeze

WAGENINGEN - De testritten met de auto zonder chauffeur tussen Ede en Wageningen gaan door. Dat maakte de provincie woensdag bekend. De zogenoemde WEpod gaat ook rijden in Duitsland.

De provincie dreigde met de testritten op de campus van de Wageningen Universiteit te stoppen, als Brussel er geen geld in zou stoppen. Het is nu zeker dat die subsidie van 3,7 miljoen euro er komt en dat betekent dat de provincie en meer dan twintig andere partijen doorgaat met het ontwikkelen van de zelfrijdende auto.

Zelfrijdende vrachtwagens

Op het Duitse vliegveld Weeze komt een test met de zelfsturende auto met mensen en pakketten. En er komt een proef met zelfrijdende trucks in konvooi.

Vervoer van de toekomst

Conny Bieze, Gelders gedeputeerde mobiliteit: 'Het is fantastisch dat we dit innovatieve project in de regio Food Valley blijft. Dit is een grote wens van de regio. Een unieke kans voor bedrijfsleven, scholieren en studenten om bij te dragen aan ontwikkeling van zelfrijdend vervoer van de toekomst.'

Het totale budget van het project is 8,5 miljoen euro. De Europese subsidie is ruim 3,7 miljoen. De partners in het project brengen 2,7 miljoen euro in. Het overige bedrag wordt door de gezamenlijke overheden van Noordrijn-Westfalen, Ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel betaald.

Zie ook:

Rijdt de chauffeurloze WEpod straks nog?