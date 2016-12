Koepelgevangenis in Arnhem wordt escaperoom

ARNHEM - De Koepelgevangenis in Arnhem wordt vanaf begin 2017 een escaperoom.

Een escaperoom is een spel waarbij de deelnemers voor bepaalde tijd in een ruimte worden opgesloten. Door het oplossen van puzzels en het uitvoeren van opdrachten kunnen zij ontsnappen.

Gevangenisleven nagebootst

In de voormalige Koepelgevangenis kun je je straks individueel of in een grote groep laten opsluiten. Tijdens de zogeheten Prison Experience wordt het echte gevangenisleven nagebootst compleet met luchten, bewakers die omkoopbaar zijn en gezamenlijk eten.

De Koepelgevangenis, die overigens officieel de penitentiaire inrichting De Berg heette, was tot 2013 een gevangenis en huis van bewaring. Daarna deed het dienst als opvanglocatie voor asielzoekers.

Open dagen in de Koepelgevangenis

In het gebouw, dat een rijksmonument is, zijn eind dit jaar ook nog twee open dagen. Op 29 en 30 december tussen 11.00 en 18.00 uur worden er rondleidingen gegeven.