Auto slaat over de kop op A73 bij Nijmegen

Foto: Luuk Merkus/Persbureau Heitink

NIJMEGEN - Op de A73 bij Nijmegen is woensdagmiddag een auto over de kop geslagen en ondersteboven in de berm beland. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit.

De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, zegt de VerkeersInformatieDienst (VID). Door het ongeluk ondervond het verkeer op de A73 tussen knooppunt Ewijk en de afrit Dukenburg vertraging. Tussen Wijchen en Dukenburg was de rechterrijstrook dicht.