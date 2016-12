Grote onenigheid voetbalclub SCH over aanpak problemen

NIJMEGEN - De leden van de Nijmeegse voetbalclub SCH zijn het onderling totaal niet eens over de manier waarop de club de problemen die er spelen moet aanpakken. Voetbalbond KNVB heeft begin november alle teams van SCH uit de competitie gehaald na een vechtpartij bij de Groesbeekse club Germania. SCH moet met een gedegen plan van aanpak komen om weer mee te mogen doen. Over dat plan is nu discussie ontstaan.

Volgens verscheidene zeer betrokken leden, die anoniem willen blijven, maar waarvan de namen bij onze redactie bekend zijn, wil de werkgroep die het plan van aanpak schrijft alle teams van SCH het hele lopende seizoen uit de competitie laten om orde op zaken te stellen.

De club heeft niet alleen veel moeite om alle spelers in het gareel te houden, maar ook financiële problemen en er is bijna geen bestuur meer. Het idee om tot de zomer niet meer te voetballen, is bij veel andere leden verkeerd gevallen.

'Leden willen voetballen'

Eén van de leden zegt: 'Gisteravond kwam een groep spelers verhaal halen. Die waren erg boos en lieten weten dat ze willen voetballen. Zij hebben het gevoel dat met dit plan de club kapot gaat.'

Een ander lid bevestigt dat: 'Ik ben het hier ook totaal niet mee eens. Dit betekent het einde van SCH, een club die bijna honderd jaar bestaat. Ik ben enorm aangeslagen door de manier waarop dit verloopt. Terneergeslagen.'

Ledenvergadering uitgesteld

Wil Oteman, een van de leden van de werkgroep die het plan heeft geschreven, bevestigt dat er dinsdag veel discussie was. 'Om escalatie te voorkomen, hebben we besloten de algemene ledenvergadering die we morgen zouden houden tot nader orde uit te stellen. We tillen dit even over de feestdagen heen.'

De KNVB wil uiterlijk 9 januari een verder uitgewerkt plan. Oteman: 'We hebben nog even. Begin januari houden we een nieuwe ledenvergadering.'

