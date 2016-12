Auto komt onder aanhanger terecht in Zutphen

Foto: Anton Beker Foto: Anton Beker

ZUTPHEN - In Zutphen is woensdagmiddag een auto door een nog onbekende oorzaak onder een aanhanger geschoten. Er is niemand gewond geraakt, maar de materiële schade is aanzienlijk.

De aanhanger hoorde bij een bestelauto, die stilstond. Het verkeer op de Den Elterweg, in de richting van Lochem, had hinder van het ongeval.