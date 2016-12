Gelderse huurders geven hun woning een zesje

ARNHEM - Gelderse huurders zijn redelijk tevreden over de staat van onderhoud van hun huurhuis. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroep en de NOS. De huurwoningen in Gelderland worden gemiddeld met een 6 gewaardeerd. 17 procent van de huurders zegt dat het onderhoud van hun woning slecht is.

Er wordt vooral geklaagd over schimmel in badkamers en slechte isolatie van de rest van het huis. Maar over het algemeen lijken de inwoners van onze provincie het onderhoud van hun woning niet al te slecht te vinden.

'Buiten worden de woningen goed onderhouden, evenals de gezamenlijke ruimtes. Als de huurder vraagt om iets te herstellen, wordt dit snel gedaan', zegt een deelnemer aan het onderzoek.

Slechtere waardering voor ouder huis

Hoe ouder het huis, hoe ontevredener de bewoners zijn. In Noord-Holland zijn mensen veel minder tevreden dan in de rest van Nederland, De gemiddelde leeftijd van de woning is daar een stuk hoger dan in de overige provincies. Zij waarderen hun huis gemiddeld met een 5,3.

Ruim 30 procent van de Noord-Hollanders die meedeed aan het onderzoek, vindt het onderhoud slecht. Inwoners van Flevoland zijn het meest tevreden. Zij geven de staat van onderhoud van hun huurwoning gemiddeld een 6,4.

Omdat mensen met klachten de enquete naar waarschijnlijkheid eerder invullen dan mensen zonder klachten, zal het gemiddelde waarderingscijfer waarschijnlijk lager uitvallen dan het daadwerkelijke gemiddelde. Voor een landelijk beeld is de enquete daardoor niet geschikt. De uitkomsten zijn wel geschikt om een goede vergelijking te maken tussen provincies.